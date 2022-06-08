Бензин подешевел в России

Стоимость бензина снижается в России уже третий месяц подряд. Средняя розничная цена топлива в мае уменьшилась на 0,2% по отношению к апрелю. Об этом сообщили специалисты Росстата.

Согласно данным еженедельного мониторинга, в период с 28 мая по 3 июня бензин Аи-92 и Аи-95 стал дешевле на одну и четыре копейки соответственно. Теперь топливо этих марок стоит 7,23 и 51,27 рубля. Средние розничные цены на бензин Аи-98 и дизель уменьшились на две копейки, составив 60,12 и 54,42 рубля соответственно.

За неделю цены на бензин упали в 24 субъектах страны. Больше всего топливо подешевело в Кировской области. Там стоимость снизилась на 0,9%. Вторым оказался Ненецкий автономный округ, где бензин стал стоить на 0,7% меньше.

Подорожание топлива на 0,2% зафиксировали в Республике Адыгея и Тюменской области. В Белгородской и Калужской областях цены выросли на 0,1%.

Бензин стал дешеветь в период с 4 по 11 марта. Это произошло впервые с сентября 2021 года. Стоимость топлива снижается уже три месяц подряд. С начала года подорожание бензина составило всего 0,5%.