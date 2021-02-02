Бензин по карточкам начнут продавать в Хабаровском крае

Отмечается, что из-за нехватки бензина его начнут частично выдавать по карточкам. В регион топливо везут из Росрезерва. В ближайшую ночь должен прийти первый состав с цистернами.

«План один — добыть бензина, потому что детей нужно забирать из садика, везти, ехать на работу, у кого-то работа связана именно с переездами. Все рушится, просто все рушится — это как кровеносная система, и она не работает», — поделились автовладельцы.