Бензин по карточкам начнут продавать в Хабаровском крае
В Хабаровском крае из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе возник дефицит топлива. Об этом сообщило ОТР.
Отмечается, что из-за нехватки бензина его начнут частично выдавать по карточкам. В регион топливо везут из Росрезерва. В ближайшую ночь должен прийти первый состав с цистернами.
«План один — добыть бензина, потому что детей нужно забирать из садика, везти, ехать на работу, у кого-то работа связана именно с переездами. Все рушится, просто все рушится — это как кровеносная система, и она не работает», — поделились автовладельцы.