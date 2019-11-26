Bentley начал тестировать обновленный кроссовер Bentayga

По данным издания, новинка получила уменьшенные фонари, другую радиаторную решетку, цифровую приборную панель, а также фары как у седана Bentley Flying Spur. Предполагается, что модель могут оснастить прежним движком мощностью 550 «лошадок» или шестилитровым турбомотором W12 с отдачей в 600 лошадиных сил.

О прочих технических характеристиках обновленного кроссовера пока ничего не известно.