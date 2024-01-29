29 января 2024, 13:31
Белый пион или сладкий персик. Москвичи выберут ароматы для городского транспорта
Дептранс Москвы предложил горожанам выбрать ароматы для городского транспорта
Москвичи смогут выбрать ароматы для нескольких объектов городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Участники голосования смогут выбрать аромат, который будет использоваться на пересадочном узле «Деловой центр», эскалаторной галерее на Воробьевых горах, а также трех автовокзалах: «Центральном», «Саларьево» и «Северных воротах».
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Чтобы оставить голос, понадобится посетить станцию метро «Курская», где до 5 февраля на стойке «Живое общение» будет работать пункт голосования.
Горожане смогут выбрать из десяти предложенных вариантов, разработанных парфюмерами, включая такие запахи, как фрукты и ягоды, сладкий персик, белый пион, жасмин и ваниль и другие.
По результатам голосования сотрудники дептранса установят на транспортных узлах диффузоры для распыления аромата, которые будут безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.
«Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути», — отметили в дептрансе.
Осенью москвичи проголосовали за новый аромат для поездов на Филевской линии метро. В голосовании приняли участие около тысячи пассажиров.
Дептранс Москвы
Москва
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