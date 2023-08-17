Транспорт 17 августа 2023, 15:42 Белозеров указал на выгоду от скоростной магистрали между Москвой и Петербургом ВСМ между Москвой и Петербургом даст развитие грузовым перевозкам РИА «Новости»

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Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит развивать пассажирские и грузовые перевозки. Об этом на церемонии открытия МЦД-3 заявил глава РЖД Олег Белозеров, его слова привел ТАСС.

«По направлениям, обозначенным в рамках магистрали, идет пассажирское и грузовое движение. Но в ряде случае мы теряем график движения из-за разности скоростей. Высокоскоростная магистраль позволит развиваться, в том числе и грузоотправителям», — сказал Белозеров.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что в стране необходимо создать высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая свяжет между собой все самые крупные города. По его словам, первый участок необходимо сделать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Также президент отмечал, что этот проект разрабатывали достаточно давно, но теперь появились технологии, которые помогут реализовать задумку.