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    30 июля 2020, 20:04

    Башавтотранс отказался обслуживать пассажиров без масок

    Алена Макаренко

    Пассажиров без масок больше не будут обслуживать в ГУП «Башавтотранс». Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу организации.
    Башавтотранс отказался обслуживать пассажиров без масок

    Если пассажир не наденет средство индивидуальной защиты, его попросят покинуть салон автобуса.

    Кондукторы и водители прослушали инструктаж о том, как должен соблюдаться масочный режим в салоне автобуса. Кондукторы обязаны просить граждан без маски покинуть салон.

    И пассажиры, и водители должны надевать медицинские маски. Каждую неделю по Уфе проводятся рейды, в рамках которых проверяют соблюдение масочного режима из-за пандемии коронавируса.

    Ранее Подмосковье сохранило масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах. В регионе также продолжается изоляция лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Заниматься спортом на улице можно на расстоянии пяти метров.

    Новости SMI.FM