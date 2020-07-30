Башавтотранс отказался обслуживать пассажиров без масок

Если пассажир не наденет средство индивидуальной защиты, его попросят покинуть салон автобуса.

Кондукторы и водители прослушали инструктаж о том, как должен соблюдаться масочный режим в салоне автобуса. Кондукторы обязаны просить граждан без маски покинуть салон.

И пассажиры, и водители должны надевать медицинские маски. Каждую неделю по Уфе проводятся рейды, в рамках которых проверяют соблюдение масочного режима из-за пандемии коронавируса.

Ранее Подмосковье сохранило масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах. В регионе также продолжается изоляция лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Заниматься спортом на улице можно на расстоянии пяти метров.