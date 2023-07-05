Транспорт 05 июля 2023, 07:04 Банкротство авиакомпаний в России предложили компенсировать за счет самих пассажиров «Коммерсант»: Минтранс призвал ввести сбор с пассажиров на случай банкротства авиакомпании РИА «Новости»

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Минтранс вернулся к идее ввести сбор с пассажиров в резервный фонд на случай банкротства авиакомпании. Из-за этого поднимут цены на билеты, но ускорят возврат денег за отмену рейсов, сообщил «Коммерсант».

Идея ввести такой сбор при оформлении билета принадлежит Ростеху. Это предложение обсуждали с 2021 года, но так и не пришли к решению. Минтранс вернулся к инициативе и уведомил авиакомпании, что работает над созданием национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте на базе единого оператора «Авиагарант». Пополнять этот страховой фонд станут за счет дополнительного сбора с пассажиров.

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«Инициатива Ростеха касается введения дополнительного сбора при оформлении перевозки для создания резерва, гарантирующего пассажирам возврат денежных средств», — сказал представитель одной из крупных авиакомпаний.

Он посчитал, что в этом нет необходимости, потому что система взаиморасчетов уже существует и сбор составил 185 рублей. Введение новой надбавки сделает билеты еще дороже.

Представители двух других перевозчиков предположили, что сбор составит от 150-200 или 300 рублей, что спровоцирует снижение пассажиропотока. Собеседник газеты в Ростехе заявил, что деньги потратят на возмещение средств за отмененные рейсы или в случае банкротства компаний. Он заявил, что это выгодно пассажирам, потому что ускорит процедуру возврата денег.