Транспорт 13 декабря 2023, 17:16 Банки.ру: водитель может сэкономить на ОСАГО, если поймает низкий тариф

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Сэкономить на полисе ОСАГО очень сложно, но есть возможность, если выбрать «правильный» месяц для заключения договора. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Банки.ру».

Там рассказали, что на большинство критериев расчета и коэффициентов водитель повлиять не может. Однако страховщики могут немного варьировать базовый тариф. И, если удастся купить полис в месяц, когда он будет низким, можно немного сэкономить.

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«Средний чек ОСАГО испытывал заметные колебания от месяца к месяцу, что открывало некоторые возможности для экономии на стоимости полиса, если водителю удавалось застраховать свое транспортное средство в „правильный“ месяц», — рассказали аналитики.

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