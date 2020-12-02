Байкерам предложили разрешить мигалки и парковки на тротуарах

Среди предлагаемых законодателем изменений — особые ограждения, проблесковые маячки и дополнительные стоп-линии на перекрестке. Также предлагается сделать специализированные парковочные места, в том числе и на тротуарах. По мнению парламентария, это повысит безопасность байкеров на дороге.

«Проблема в том, что у нас сейчас проблесковые маячки разных цветов используют на транспорте специальных, экстренных и коммунальных служб. Потому мы выносим предложение на межведомственное обсуждение и хотим услышать все „за“ и „против“», — добавил собеседник издания.