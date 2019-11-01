Azur Air прояснила ситуацию с переводом самолетов в российский реестр

Авиакомпания Azur Air перевела в российский реестр всего один самолет. При этом остальные воздушные суда перевозчика остаются с заграничной регистрацией. Проблема заключается в части гармонизации российского и зарубежного законодательства в области поддержания летной годности. Об этом в беседе с «360» заявила директор департамента информационной политики и коммуникаций Azur Air Анастасия Матюшина.

Она пояснила, что все российские авиакомпании, которые владеют самолетами иностранного производства, регистрируют их за рубежом. Как правило, это Бермудские острова или Ирландия, где курирующие авиацию органы контролируют летную годность воздушных судов, проводят инспекционные выезды и аудит.

Azur Air не удалось перевести свои самолеты в российский реестр Подробнее

«Сложившаяся практика позволяет получать четкие, прозрачные правила понимания нормы того, как осуществляется поддержание летной годности. Эти правила распространены на весь мир», — пояснила Анастасия Матюшина.

Это удобно для всех, в том числе для лизинговых компаний, которые дают свои самолеты тому или иному перевозчику. При этом они понимают, что происходило с судном все это время. Соответственно, у самой лизинговой компании и у следующего эксплуатанта возникает меньше вопросов по данному воздушному судну.

Действительно, существуют еще и национальные реестры. В частности, в США. Сейчас российские власти заинтересованы в создании собственного списка самолетов и отслеживания их состояния. В данный момент российский реестр есть, но только для самолетов отечественного производства. Но у большинства крупных авиакомпаний весь парк состоит из иностранных судов.

«Мы действительно какое-то время назад планировали часть парка перевести в российский реестр. За это время была проведена процедура по переводу одного воздушного судна, но она показала, что есть пока еще над чем совместно работать», — сказала представитель перевозчика.

В частности, по приведению российского законодательства в гармонизацию с зарубежными правилами. В данный момент Azur Air продолжает сотрудничество с авиационными властями России по переводу своих самолетов в российский реестр. Но главную проблему пока решить не удается.

Анастасия Матюшина особо отметила, что этот вопрос волнует всех российских перевозчиков.

«Все говорят о том, что как только вот этот процесс будет с точки зрения законодательства гармонизирован с зарубежными аналогами, то можно будет спокойно уже говорить о создании российского реестра воздушных судов То, что воздушные суда не состоят в российском реестре, это не говорит о том, что у него плохая летная годность или еще что-то», — подытожила она.