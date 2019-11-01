Azur Air не удалось перевести свои самолеты в российский реестр

Регистрация иностранных самолетов, принадлежащим отечественным авиакомпаниям в российском реестре нужна для того, чтобы следить за поддержанием летной годности этих судов мог именно российский регулятор, а не иностранные компании.

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Однако большинство иностранных лайнеров российских компаний зарегистрированы заграницей, соответственно за состояние судна отвечают иностранные компании, они же получают и деньги за контроль воздушного судна. Таким образом, российский бюджет мог бы получать в год около 50 миллионов долларов.

Крупнейшая чартерная компания России Azur Air объявила в 2018 году, что переведет весь свой авиафлот в российский реестр, однако пока ей удалось перерегистрировать с Бермуд только один самолет, а регистрировать другие судна Azur Air не собирается.

Это произошло и по причине того, что у компании серьезные проблемы с поддержанием летной годности даже одного самолета, а также из-за несоответствия российских стандартов правилам, установленным ведущими регуляторами мира, такими как FAA (США) или EASA (Европа).