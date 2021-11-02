Автозаводскую линию метро в Нижнем Новгороде продлят

Автозаводскую линию метро в Нижнем Новгороде планируют продлить до станции «Сенная». На эти цели городу выделили 35 миллиардов рублей из инфраструктурного кредита, сообщил Infox.ru со ссылкой на сайт RosTender.info.

Нижегородская область стала первым регионом России, которому одобрили такой кредит. Сейчас идет поиск подрядчика на строительство продолжения ветки.

В рамках проекта между станциями «Горьковская» и «Сенная» построят новую станцию — «Оперный театр».