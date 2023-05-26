Транспорт 26 мая 2023, 15:46 Автозавод «Москвич» стал участником специальной программы Московский автозавод «Москвич» стал участником специальной программы РИА «Новости»

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Столичный завод «Москвич» стал участником программы «Сделано в Москве». Для предприятия это означает, что производство сохранят в столице, уточнил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Выпуск автомобилей российской марки наладили в самые короткие сроки. За последнее время на них сильно вырос спрос у автолюбителей», — подчеркнул он.

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Первые модели представят на Московской неделе предпринимательства. «Москвич 3» жители и гости столицы увидят в торгово-развлекательном центре «Мега Теплый Стан» До 28 мая там пройдет ярмарка с компаниями-участниками программы «Сделано в Москве».

Также автомобили украсят фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

Программа «Сделано в Москве» стартовала в сентябре 2022 года. Она направлена на поддержку столичных предпринимателей по выпуску отечественного автопрома.

Ранее директор по маркетингу и IТ-группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский рассказал, что в городе начали продавать «Москвичи» новой комплектации за 2,25 миллиона рублей.