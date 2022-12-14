14 декабря 2022, 17:17
Автозавод Ижевска выпустит опытную партию электромобилей к концу 2023 года
Ижевский завод автомобилей планирует возобновить выпуск машин примерно через год. Об этом сообщает сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«В конце года АвтоВАЗ выпустит опытную партию e-Largus на производственной площадке в Ижевске», — говорится в сообщении компании.
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Ранее сообщалось, что Ижевский автозавод вынужденно ушел в режим простоя из-за нехватки импортных комплектующих. 4 августа было объявлено, что на заводе организуют выпуск электрической версии LADA e-Largus.
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