Автовладельцам рассказали, когда стоит менять транспортное средство

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что состояние автомобиля является главным критерием, по которому следует оценивать необходимость продажи. Если любимая машина постоянно ломается или требует дорогостоящего ухода, это означает, что ее пора поменять, написал «Прайм».

Автовладельцу также нужно учитывать возраст машины. Если поломка происходит у автомобиля, которому более 10 лет, придется значительно потратиться. Если же ломается годовалая, значит произошло что-то незначительное.

Увеличение доходов или повышение в должности может повлиять на необходимость приобретения автомобиля соответствующего класса, рассказало ИА Nation News.