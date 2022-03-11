Автовладельцам рассказали, как выгодно починить автомобиль по ОСАГО

В условиях снижения курса рубля потерпевшему в ДТП выгоднее получить направление на ремонт от страховой компании, чем денежную выплату. Такое мнение стали в последнее время высказывать рядовые автолюбители, сообщили «Известия».

При расчете денежного возмещения страховые компании имеют право учитывать сумму не новых деталей, а подержанных — с учетом износа. Автовладелец при этом получит на руки сумму, которой не хватит для полноценного ремонта. Станции техобслуживания, куда по закону владелец авто должен обратиться за помощью, используют только новые детали.

Чаще всего страховщики предпочитают договариваться с автовладельцем на денежные компенсации, но такое случается не всегда. Все зависит от региона, страховщика, размера повреждений, возможности доставки запчастей и самого автомобиля к месту ремонта. В результате нечистые на руку страховщики могут вариант с ремонтом просто не предлагать.

При несогласии с выплаченной суммой необходимо провести независимую экспертизу, а потом обратиться с мотивированной претензией в страховую компанию с требованием доплаты.

Эксперты отмечают, что среди автосервисов, работающих со страховщиками, существуют недобросовестные компании. В результате восстановительный ремонт может быть выполнен не до конца или некачественно. По закону, ответственность за нарушение обязательств автосервиса несет страховщик, выдавший направление на ремонт.