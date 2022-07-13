Автовладельцам рассказали, как продать машину на выгодных условиях

Основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что при продаже машины нужно учесть все юридические тонкости, в таком случае ее можно будет продать более выгодно. Об этом написал «ФедералПресс».

«Важно учесть юридические тонкости. Если на машину наложен арест, запрет, кредит, то такую машину, как правило, никто не купит, даже если она будет современная и идеальная. Дело в том, что покупатель не сможет ее поставить на учет. Нужно снять все запреты, оплатить штрафы, чтобы продать юридически чистую машину», — сказал эксперт.

При этом Славнов посоветовал не менять жидкости перед продажей, поскольку покупатель все равно сделает так, как удобнее ему.

«Я советую этого не делать. Новый покупатель сам заменит масло, потому что он начинает отсчет пользования автомобилем „от себя“. Продавайте машину в таком состояние, в котором она есть», — резюмировал автоэксперт.