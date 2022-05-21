Автовладельцам из ДНР и ЛНР отсрочат оформление ОСАГО

Въехавшим на территорию России автовладельцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины предложили дать отсрочку для оформления ОСАГО. На приобретение полиса дадут 90 дней, сообщили «Известия».

Если автовладельцы без страховки станут виновниками ДТП, средства на выплату ущерба потерпевшим изыщут в Пенсионном фонде России.

Документ внесли в Госдуму в конце марта и приняли в апреле в первом чтении. Изначально на приобретение полиса давалось 10 дней. По мнению депутатов, прежний срок может оказаться недостаточным для людей, экстренно покинувших место жительства.

Для потерпевшего в случае ДТП с таким водителем процесс получения компенсации не усложнится. Необходимо обратиться к своему страховщику, который произведет выплату по ПВУ. Если же виновником аварии стал российский автовладелец, купивший полис ОСАГО, то отвечать в этом случае будет его страховая компания.

Пока поправки не приняли, в случае с ДТП, в котором виноват гражданин ДНР или ЛНР без страхового полиса, для компенсации ущерба потерпевшему необходимо обращаться в суд с иском.