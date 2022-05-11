Автовладельцам дали советы, как защитить машину от угона

За последние три месяца число угонов автомобилей в России увеличилось в три раза. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Он также дал советы, как защитить машину от угонщиков.

Эксперт посоветовал автовладельцам устанавливать на машины механические и автономные противоугонные средства.

«Из механических средств это может быть блокиратор „Мультилок“, который обездвиживает тормозной контур ключом, а также блокирует разрыв цепи стартера, чтобы машину невозможно было завезти. Также можно поставить штыревой блокиратор коробки передач», — сказал Славнов.

Он отметил, что хорошей защитой для автомобиля также станет платная автостоянка. В случае заключения соглашения, в документе должно быть прописано, что автовладельцу предоставляется не только аренда машиноместа, но и сохранность имущества.