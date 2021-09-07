Три модификации Largus представил АвтоВАЗ

Отечественный автомобилестроитель АвтоВАЗ презентовал три новых авто на базе модели Largus. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди представленных новинок — авторефрижератор Prima, «изотермический фургон» и грузовой фургон Kub. Все модели получили 1,6-литровый бензиновый движок мощностью 106 «лошадок», который работает с механической коробкой передач.

Авторефрижератор имеет кузов с каркасом из алюминия, а Lada Largus Kub — пластиковую крышу на металлическом каркасе. Что касается «изотермического фургона», то он предназначен для перевозки медицинских препаратов и продуктов.