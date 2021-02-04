АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленного Lada Largus

Largus Cross получила цвет «Каракумы».

Авто будет выпускаться с передним бампером с фирменными Х-образными молдингами, оригинальной решеткой радиатора, головной оптикой от Renault Logan-2, а также массивным капотом. Производители изменят форму передних крыльев. Также легковушка получит боковые зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя и укороченную антенну на крыше.

Интерьер украсит передняя панель и дверные карты от Renault Duster-1, унифицированные рулевое колесо, щиток приборов, кресла и подлокотник.

Предварительно, Lada Largus можно будет купить уже в марте. В АвтоВАЗе пообещали дополнительно объявить о начале приема предварительных заказов.