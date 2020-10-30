«АвтоВАЗ» запустил продажи специальных версий LADA 4×4 и XRAY Cross

В автомобилях появились черные акценты интерьера и экстерьера. Также предусмотрены другие детали и шильдики с надписью [BLACK]. Теперь у LADA 4×4 есть черные диски и корпуса зеркал. Салон машины обит черной тканью.

Новая версия XRAY Cross имеет черную глянцевую крышу и оригинальные колесные диски. Авто оснащено мультимедиа с сервисами Яндекс.Авто и задней камерой.

Стоимость LADA 4×4 [BLACK] в минимальной комплектации составляет примерно 667 000 рублей. Цена на XRAY Cross [BLACK] с механической коробкой — около 928 000 рублей. Версия на «автомате» будет стоить больше на 60 тысяч.