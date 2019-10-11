АвтоВАЗ запустил лимитированную серию Lada
В России стартовали продажи новой лимитированной серии Lada #CLUB, получившей оригинальные дизайнерские элементы, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу производителя.
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«Клубная» версия Lada — это седан и лифтбэк Granta, компактный кроссовер XRAY, а также универсал Largus. Все автомобили выполнили в комплектации Comfort с элементами топ-версий Luxe.
Стоимость автомобилей составляет от 543,9 тысячи рублей до 558,9 тысячи рублей.