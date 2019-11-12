  • АвтоВАЗ назвал цену Lada Vesta с вариатором

    12 ноября 2019, 10:10

    Ольга Ситникова

    Выпуск обновленной модификации Lada Vesta с вариатором начался на АвтоВАЗе. Новую модель оснастят двигателем в 113 лошадиных сил и бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщило ИА Nation News.

    Увеличится список оборудования и появится возможность заказать автомобиль с зеркалами с электроприводом складывания и противотуманными фарами с подсветкой в повороте.

    Интерьер машины также модифицировали: в нем появились кресла с комбинированной обивкой и более развитой боковой поддержкой, на отделанное кожей рулевое колесо добавили кнопку подогрева и провели внутреннюю атмосферную подсветку интерьера.

    Ожидается, что цена базовой комплектации Lada Vesta Classic составит от 736 900 рублей. А цена Exclusive — 839 900 рублей. Приобрести Lada Vesta можно будет с конца ноября 2019 года.

    Снимки новой Lada Vesta опубликовали в Сети

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    Ранее в интернете опубликовали снимки обновленного автомобиля Lada Vesta. Тогда же стало известно, что новая модель Vesta на автомате может разогнаться до 100 километров в час за 12,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля составила 170 километров в час.