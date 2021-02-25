АвтоВАЗ выпустит Lada Granta в новой комплектации

АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с новым двигателем. Автомобиль получит 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, об этом сообщили «Известия».

Подробности о двигателе в АвтоВАЗе пока не обнародовали, но пообещали сделать это позже. В декабре 2020 на заводе собрали две модели Lada в новой комплектации Club. На первых моделях стоял двигатель того же объема, однако менее сильный. Его мощность составляла 87 лошадиных сил.

Новая машина будет оснащена отечественными сервисами компании «Яндекс». Мультимедийной системой можно управлять с помощью голосового помощника. Владельцы авто смогут платить за бензин прямо из машины.

Ранее эксперты назвали топ-10 автомобилей премиум-класса. В числе первых находится кроссовер Lexus RX.