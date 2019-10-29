АвтоВАЗ выпустил первую партию обновленных Lada 4×4 для тестов

Уточняется, что обновленные внедорожники запустят в серийное производство уже до конца 2019 года. Модель получит улучшенный салон. В частности, речь идет об изменении формы сидений, другой панели приборов и формованном потолке.

Кроме того, будут использованы новые уплотнители, а на крыше авто появится антенна. По данным издания, внедорожник можно будет заказать в первые месяцы 2020 года у официальных дилеров автоконцерна.