АвтоВАЗ выпустил первую партию обновленных Lada 4×4 для тестов
Партия модернизированных внедорожников Lada 4×4, предназначенная для испытаний, сошла с конвейера АвтоВАЗа, сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
Уточняется, что обновленные внедорожники запустят в серийное производство уже до конца 2019 года. Модель получит улучшенный салон. В частности, речь идет об изменении формы сидений, другой панели приборов и формованном потолке.
Кроме того, будут использованы новые уплотнители, а на крыше авто появится антенна. По данным издания, внедорожник можно будет заказать в первые месяцы 2020 года у официальных дилеров автоконцерна.