АвтоВАЗ выпустил первую партию обновленной Lada 4×4
Отечественный автомобилестроитель АвтоВАЗ намерен запустить продажи обновленного внедорожника Lada 4×4 либо в конце этого года, либо в начале следующего, передает ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, предсерийная партия новой модели уже сошла с конвейера. Внедорожник оснащен силовой установкой мощностью 83 «лошадки», которая работает вкупе с пятиступенчатой «механикой». Модель получила новый отопитель с электронным управлением, три подголовника, а также усовершенствованную приборную панель и формованный потолок.