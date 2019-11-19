АвтоВАЗ выпустил первую партию обновленной Lada 4×4

По данным информагентства, предсерийная партия новой модели уже сошла с конвейера. Внедорожник оснащен силовой установкой мощностью 83 «лошадки», которая работает вкупе с пятиступенчатой «механикой». Модель получила новый отопитель с электронным управлением, три подголовника, а также усовершенствованную приборную панель и формованный потолок.