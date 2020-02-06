«АвтоВАЗ» временно приостановит производство

Задействованные в указанных сменах сотрудники получат две трети зарплаты, говорится в заявлении. Простой будет действовать на линии В0, где выпускают Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan, Renault Sandero.

Причина приостановки производства — спрос, который оказался ниже предполагаемого, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По этой же причине простой вводился и ранее — 9, 10, 18 и 25 января. В это время работа была ограничена на разных линиях.

В начале недели стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную версию Lada Largus с заводским обозначением FL. Новинка будет с измененной передней частью кузова, передними крыльями, формой капота и бампера. Она также получит оригинальный внутренний дизайн двери и новую приборную панель. Обновленную модель могут показать уже в августе этого года на московском автосалоне.