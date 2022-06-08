«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta

«АвтоВАЗ» снова начал выпускать автомобили после долго перерыва. Об этом сообщила НСН.

«Сегодня, после значительной паузы, „АвтоВАЗ“ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода — это одна из первоочередных задач для нас», — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В компании уточнили, что 8 июня вышла обновленная модель LADA Granta Classic 2022. Комплектация машины состоит из обновленного списка оборудования. Основная цель модели — «обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».