«АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva после недели простоя

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство в понедельник, 9 сентября, в штатном режиме.

Сообщается, что поставки дилерам во время приостановки производства не прекращались.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе–августе 2019 года сократились на 25,4% (или до 13 770 автомобилей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. АвтоВАЗ приостановил производство Chevrolet Niva со 2 по 6 сентября, чтобы оптимизировать спрос на автомобили.