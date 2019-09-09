«АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva после недели простоя
Совместное предприятие АО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти возобновило производство Chevrolet Niva, приостановленное в сентябре из-за низкого спроса. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу автозавода.
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство в понедельник, 9 сентября, в штатном режиме.
Сообщается, что поставки дилерам во время приостановки производства не прекращались.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе–августе 2019 года сократились на 25,4% (или до 13 770 автомобилей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. АвтоВАЗ приостановил производство Chevrolet Niva со 2 по 6 сентября, чтобы оптимизировать спрос на автомобили.