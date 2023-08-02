Транспорт 02 августа 2023, 12:17 «АвтоВАЗ» увеличил продажи своих машин вдвое «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada вдвое по сравнению с прошлым годом РИА «Новости»

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«АвтоВАЗ» смог за прошедшие семь месяцев 2023 года в два раза увеличить продажи автомобилей Lada. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«За семь месяцев текущего года в России продано 172 996 автомобилей Lada, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявили в «АвтоВАЗе».

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В компании подчеркнули, что в указанный период российский автомобильный рынок переживал сильнейший кризис. Представители «АвтоВАЗа» добавили, что за июль 2023-го удалось произвести 31 950 автомобилей и машинокомплектов.

Такой показатель является самыми высоким с марта 2022 года. Организация отметила, что суммарный рост производства машин за семь месяцев текущего года составил 59% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания может модернизировать свои автомобили для продажи в ЮАР. Речь идет о предполагаемом запуске линейки с праворульными транспортными средствами.