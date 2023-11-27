Транспорт 27 ноября 2023, 17:05 АвтоВАЗ: цветовая палитра машин Lada расширится до конца 2023 года

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Два новых цвета появятся у моделей Lada до конца 2023 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

«Планируется начать применение „Платина“ на Vesta, темно-серого „Борнео“ — на Granta и Niva Legend», — рассказали в компании.

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В настоящее время все семейства Lada имеют два заводских цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Палитра Granta включает серебристый металлик «Платина», Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».