«АвтоВАЗ» создаст сервис подписки на машины

Концерн «АвтоВАЗ» создаст в России сервис подписки на свои автомобили. Сервис будет носить название Lada 360. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Сперва услугами сервиса смогут воспользоваться только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Автомобиль марки Lada можно будет взять в аренду на период от шести до 60 месяцев. По словам представителей компании, клиентам предложат гибкие условия аренды. При этом стоимость платы в течение действия контракта можно будет пересмотреть.