АвтоВАЗ сообщил о начале продаж LADA Niva

Сотрудники российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ сообщили о начале продаж Niva под маркой LADA с 21 июля.

«21 июля стартуют продажи внедорожника Niva под маркой LADA», — заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на решетке радиатора и руле теперь изображен логотип LADA в виде трехмерной ладьи. Машина представлена в пяти комплектациях, информирует ИА RNS.

Автомобиль в комплектации Classic можно купить примерно за 730 тысяч рублей. За самую дорогую Luxe Off-road версию внедорожника нужно будет заплатить около 870 тысяч рублей. Онf дополнен шноркелем, укрепленными шинами и специальным обвесом.

Напомним, ранее машина производилась под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и «АвтоВАЗа».