АвтоВАЗ расстанется с General Motors
Американская автомобильная компания General Motors (GM) выйдет из предприятия GM-AVTOVAZ, созданного совместно с АвтоВАЗом. Американская компания владела долей в этом производстве с 2001 года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт АвтоВАЗа.
Известно, что АвтоВАЗ выкупит 50% акций у американского партнера. Таким образом, по завершении сделки российская компания станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ. В будущем предприятие планируется переименовать.
Единственным детищем совместного производства стала Chevrolet Niva. В компании сообщили, что выпуск Niva сперва продолжат под брендом Chevrolet, а затем переведут под бренд Lada.