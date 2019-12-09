АвтоВАЗ расстанется с General Motors

Известно, что АвтоВАЗ выкупит 50% акций у американского партнера. Таким образом, по завершении сделки российская компания станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ. В будущем предприятие планируется переименовать.

Единственным детищем совместного производства стала Chevrolet Niva. В компании сообщили, что выпуск Niva сперва продолжат под брендом Chevrolet, а затем переведут под бренд Lada.