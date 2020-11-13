АвтоВАЗ приготовился к снижению продаж машин в России

Снижение продаж прогнозируется на легковые и легкие коммерческие машины (LCV) по сравнению с 2019 годом. Аналитики предсказывают, что рынок 2020-го будет приблизительно на 11% ниже, чем рынок годом ранее. А по самым сдержанным прогнозам рынок 2021 года сократится на 9% по сравнению с рынком 2019-го.

К негативным факторам относятся вторая волна коронавируса, инфляция и завершение программы опережающих госзакупок. По этим причинам АвтоВАЗ попросил правительство России и Совет Федерации предоставить средств на 2021 год для поддержки рынка.

Пока на авторынке еще не наметилось падение благодаря содействию Минпромторга во время первой волны коронавируса. В результате продажи в октябре возросли на 7% по сравнению с годом ранее, отметила «Экономика Сегодня».

В начале ноября аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) представили итоги продаж на автомобильном рынке России в октябре 2020 года. По данным экспертов, за второй месяц осени продажи новых автомобилей в РФ увеличились на 7% по сравнению с октябрем прошлого года. Соотечественники купили 154 164 машины.