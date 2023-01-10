Эксклюзив 10 января 2023, 15:39 Корреспондент «360» протестировал новый электромобиль Lada Российский электромобиль Lada e-Largus показали прессе

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АвтоВАЗ показал прессе российский электромобиль Lada e-Largus. По ловам автопроизводителя, машина выдержит 350–400 км пробега на одной зарядке. Корреспондент «360» Александр Молочко одним из первых побывал внутри отечественного серийного электромобиля.

Он посмотрел на e-Largus на площадке пресс-конференции «АвтоВАЗ». Ее приурочили к итогам 2022 года.

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Завести и прокатиться на электромобиле пока нельзя: на мероприятии отключили двигатель. Возможно, чтобы не угнали машину.

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«Внутри довольно-таки комфортно, много места», — оценил Молочко.

Е-Largus работает на батарее. На мероприятии представили модель с автоматической коробкой передач. Их три — нейтральная, задняя и основная. Также в этой комплектации есть обогрев стекол и сидений, а также кондиционер.

«Дует хорошо. И холодом, и теплом», — сказал корреспондент «360».

Работу кондиционера Молочко показал на себе. От мощной подачи воздуха даже поменялась прическа.

«Надеюсь, на российский рынок Е-Largus выйдет совсем скоро», — понадеялся Молочко.

Также корреспондент «360» сказал, что хотел бы испытать отечественный электромобиль в действии и проехаться на нем.