АвтоВАЗ представит новую Lada Largus в будущем году

Накануне портал Planet Todау писал, что на дорогах Тольятти заметили сцепку машин, выехавшую из центра АвтоВАЗа. В ее составе был скрытый под чехлом автомобиль. Специалисты изучили форму кузова и пришли к выводу, что это универсал либо кроссовер. Архиреев считает, что была это новая Lada Largus.

«АвтоВАЗ работает над рядом новинок. Выход части из них намечен на 2021 год. Полагаю, что под чехлом мог быть спрятан обновленный Lada Largus, который должен был выйти в конце этого года, но презентацию перенесли на 2021 год», — предположил специалист.

Он подчеркнул, что это обновление машины является самым ожидаемым в модельном ряду компании, так как Largus является самым архаичным автомобилем в линейке АвтоВАЗа. Эксперт думает, что модель может предстать в новой форме.