«АвтоВАЗ» показал обновленную Lada Largus

«АвтоВАЗ» официально показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus. Автомобиль начнут продавать в первом полугодии 2021 года.

Об этом «АвтоВАЗ» сообщил на своем официальном сайте.

«Lada представляет первое изображение одного из самых долгожданных автомобилей — нового Lada Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой», — сказано в сообщении.

Источник фото: «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» отметил, что эта модель автомобиля пользуется популярностью не только среди среди частных клиентов и малого бизнеса, но и у больших корпоративных парков. В общей сложности по продажам модели Largus расположились на третьем месте среди всех машин LADA. При этом они заняли первое место по количеству коммерческих универсалов на российском рынке. В компании подчеркнули, что продажи обновленной Lada Largus планируют начать в первом полугодии 2021 года.

«АвтоВАЗ» начал предсерийный выпуск обновленной модели Lada Largus 30 ноября. «Известия» отметили, что в первый день с конвейера сошли четыре автомобиля, а к 3 декабря в день изготавливали уже по девять машин. Предсерийное производство делают для того, чтобы обучить персонал, а также окончательно отработать технологии всего производственного цикла. В дальнейшем эти автомобили отправятся к дилерам для проведения рекламных мероприятий: их будут показывать клиентам в шоу-румах.