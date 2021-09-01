«АвтоВАЗ» поднял цены на машины пятый раз за год

Стоимость автомобилей Lada с 1 сентября вырастет на 3-4%. Волжский автозавод решил поднять цены на базовые модели машин уже пятый раз за год.

Прибавка в рекомендованной заводом стоимости машин с 1 сентября составил от 14 до 33 тысяч рублей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на прайс-лист одного из тольяттинских автосалонов. Увеличение стоимости затронет весь модельный ряд автомобилей Lada.

Базовые версии машин станут дороже на 3-4%. В зависимости от комплектации Granta подорожает на 14-27 тысяч рублей. За Largus придется отдать больше на 19-29 тысяч рублей. Ценник трехдверной Niva Legend увеличится на 24 тысячи рублей, а хетчбэка XRay на 21-31 тысячу рублей. Все модели семейства Vesta взлетят в цене на 25 тысяч рублей.

Подорожание затронет и доплату за покраску машины в цвет «металлик». Такая услуга станет дороже на две-три тысячи рублей. Для большинства моделей Lada покраска будет стоить 15 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Игорь Серов рассказал, как сэкономить на покупке автомобиля. По его словам, машину нужно искать в тех регионах, где наблюдается наименьший спрос.