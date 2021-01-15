«АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили на 10-40 тысяч рублей

В основном подорожание затронуло все модели, кроме Lada Niva. совсем немного подорожала Granta в кузове седан — на 10 тысяч рублей в базовом исполнении, теперь она стоит от 500 тысяч рублей. Цена на Lada Niva Legend выросла на 12-14 тысяч рублей за трех- и пятидверный кузов. Цена стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.

Модели Largus подорожали на 15 тысяч рублей. С сегодняшнего дня пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения. Ценник начинается от 680 тысяч.

Больше всего подорожание затронуло Lada Vesta. Модель в кузове седан стала дороже на 20 тысяч рублей — от 704 тысяч рублей, стоимость универсала повысилась на 31 тысячу — от 791 тысячи, а тот же кузов, но в версии Cross подорожал аж на 39 тысяч рублей и теперь его продают от 906 тысяч рублей.

За 2020 год российский автогигант поднимал цены на свои автомобили пять раз. В июле 2020 года в России продали 141 920 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019-го, пишет RT. В список самых популярных автомобилей вошли марки «АвтоВАЗ» Lada и Kia.