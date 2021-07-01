«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили после подорожания металла

С 1 июля стоимость автомобилей Ladа поднялась на 2-4% на фоне роста цен на металл. Повышение цен стало четвертым с начала года у компании.

Из обновленных прайс-листов следует, что Lada Granta теперь поднялась в цене на 1,9-2,3%, Vesta — на 2%. Еще сильнее подорожали Lada Xray и модификации Largus. Каждая примерно на 3,6%. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) стала стоить дороже на 2,2%. Трехдверная Lada Niva Legend (бывшая 4×4) — на 2,1%, пятидверная — на 4,4%.

Последний раз, по данным открытых источников, индексация у «АвтоВАЗа» произошла в мае и составила в среднем 2%.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в конце июня заявлял, что компания неполностью переложила рост цен на металл в стоимость машина Lada. Сейчас организация ведет переговоры с металлургами о скидках на сырье и рассчитывает на улучшение конъюнктуры к концу этого года.

«Мы попросили поставщиков вести ценообразование в большем соответствии с реалиями автопрома и авторынка России по сравнению с ценами для глобального рынка. Несмотря на это, полностью избежать влияния увеличения цен на сырье и, в частности, на сталь в стоимости нашего автомобиля мы не можем», — констатировал Мор. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что сталь имеет большое значение для себестоимости автомобиля. Поэтому компания не может не реагировать на увеличение цен на сталь.