АвтоВАЗ перестанет производить Lada Vesta

АвтоВАЗ заявил о том, что больше не будет выпускать модель Lada Vesta. Об этом сообщило РИА ФАН.

В компании объяснили, что это связано с переходом компании на новую платформу CMF-B. Производители уточнили, что платформа Lada B/C препятствует модульному подходу при производстве.

Кроме того, эта платформа не имеет электронной архитектурой, которая необходима, чтобы внедрить элементы телематики и современные системы безопасности и контроля. АвтоВАЗ пояснил, что доработка Lada B/C отняла бы много времени и денег, и в итоге превысила бы стоимость перехода на иностранную платформу.

Американский производитель электромобилей Tesla не будет конкурентом на рынке России для АвтоВАЗа. Об этом рассказал пресс-секретарь отечественной компании Сергей Ильинский.

Все дело в ценовых категориях и уровне доступности машин. Цена электромобилей по сравнению с авто отечественного производства слишком высока, поэтому они менее доступны. Поэтому на АвтоВАЗ никак не повлияет возможный выход Tesla на российский рынок, пояснил Ильинский.