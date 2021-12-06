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    06 декабря 2021, 17:35

    АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Granta

    Арина Бобкова

    Российский автопроизводитель АвтоВАЗ временно остановил производство машин Lada Granta. Подобное ограничение продлится до 7 декабря включительно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу профсоюза предприятия Сергея Зайцева.

    Зайцев подчеркнул, что сейчас на заводе отсутствуют необходимые для сборки детали.

    АвтоВАЗ сталкивается с подобными проблемами с июня текущего года. Компания «Роберт Бош Самара» осуществляет поставку компонентов электроники с перебоями из-за проблем со своими поставщиками, передали «Известия».