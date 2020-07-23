АвтоВАЗ озвучил ценники на техобслуживание Lada Niva
АвтоВАЗ, российский автопроизводитель, назвал стоимость технического обслуживания внедорожника Lada Niva. Об этом сообщил сайт «Лада Онлайн».
Первое сервисное обслуживание Lada Niva по плану должно проходить на пробеге в две-три тысячи километров. Обойдется оно в 4200 рублей. Следующее на пробеге 9500-10 000 километров. За него нужно заплатить 5900 рублей.
Далее посещать дилера необходимо каждые 15 тысяч километров. Цена зависит от пробега и колеблется в районе от 7800 до 9900 рублей. Об этом сообщил сайт «Известия».