АвтоВАЗ озвучил ценники на техобслуживание Lada Niva

Первое сервисное обслуживание Lada Niva по плану должно проходить на пробеге в две-три тысячи километров. Обойдется оно в 4200 рублей. Следующее на пробеге 9500-10 000 километров. За него нужно заплатить 5900 рублей.

Далее посещать дилера необходимо каждые 15 тысяч километров. Цена зависит от пробега и колеблется в районе от 7800 до 9900 рублей. Об этом сообщил сайт «Известия».