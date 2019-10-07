«АвтоВАЗ» отзовет почти четыре тысячи машин Lada Granta из-за неисправных тормозов

Всего отзыву подлежат 3 994 автомобиля. Причиной стала необходимость проверки тормозной системы.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», — сказано в сообщении ведомства.

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Представители «АвтоВАЗа» проинформировали владельцев автомобилей. Им необходимо приехать в ближайший дилерский центр, где им бесплатно заменят обратный клапан усилителя тормоза, если он неисправен.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» готовится к выпуску лимитированных спецверсий Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB. Модификации автомобилей созданы на базе комплектаций Comfort и стоят примерно столько же. Диапазон цен средних исполнений Xray — 712 900-762 900 рублей, Granta — 526 500 рублей-566 500 рублей, Largus — 692 900-715 900 рублей.