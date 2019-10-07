  • «АвтоВАЗ» отзовет почти четыре тысячи машин Lada Granta из-за неисправных тормозов

    07 октября 2019, 18:46

    Анастасия Карпеева

    «АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей модели Lada Granta, которые были проданы в России с августа 2019 года по настоящее время. Автомобили отправят в сервис из-за возможной неисправности в тормозной системе. Об этом сообщил портал RNS со ссылкой на Росстандарт.

    Всего отзыву подлежат 3 994 автомобиля. Причиной стала необходимость проверки тормозной системы.

    «Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», — сказано в сообщении ведомства.

    Названы цены на специализированную линейку Lada

    Подробнее

    Представители «АвтоВАЗа» проинформировали владельцев автомобилей. Им необходимо приехать в ближайший дилерский центр, где им бесплатно заменят обратный клапан усилителя тормоза, если он неисправен.

    Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» готовится к выпуску лимитированных спецверсий Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB. Модификации автомобилей созданы на базе комплектаций Comfort и стоят примерно столько же. Диапазон цен средних исполнений Xray — 712 900-762 900 рублей, Granta — 526 500 рублей-566 500 рублей, Largus — 692 900-715 900 рублей.