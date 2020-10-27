«АвтоВАЗ» отзовет более 90 тысяч машин Lada из-за неисправности

«АвтоВАЗ» решил отозвать для ремонта более 90 тысяч автомобилей Lada Xray и Vesta. Причиной стала неисправность топливного трубопровода, сообщила пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению», — уточнили в ведомстве.

Вернуть машины решили в связи с вероятностью повреждения элемента топливного трубопровода. Неисправность возможна из-за контакта с хомутом жгута проводов. Все отозванные автомобили отремонтируют, заменив жгут проводов, а при необходимости поменяют топливный шланг.

Все владельцы автомобилей получат информацию об отзыве по телефону или из рассылки писем. Затем машину нужно будет привезти в ближайший дилерский центр. Кроме того, водители могут сами проверить, попадает ли их авто под отзыв. Для этого требуется сравнить VIN-код машины со списком на сайте Росстандарта. Если автомобиль придется отремонтировать, то необходимо позвонить в ближайший дилерский центр, чтобы согласовать все детали.