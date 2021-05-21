АвтоВАЗ отказался видеть в Tesla конкурента

Американский производитель электромобилей Tesla не будет конкурентом на рынке России для АвтоВАЗа. Об этом рассказал пресс-секретарь отечественной компании Сергей Ильинский, сообщило Daily Storm.

Все дело в ценовых категориях и уровне доступности машин. Цена электромобилей по сравнению с авто отечественного производства слишком высока, поэтому они менее доступны.

«С учетом современной стоимости электромобилей и стоимости любой модели Lada, которая на сегодня является самым доступным автомобилем, здесь никакой конкуренции быть не может. Каждый автомобиль займет свою нишу», — заявил Ильинский.

Поэтому на АвтоВАЗ никак не повлияет возможный выход Tesla на российский рынок.

Ранее на российском форум «Новое знание» американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что в России могут построить заводы по производству электромобилей. Он анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане и других странах СНГ.

Согласно официальному отчету, в 2020 году Tesla выпустила около 509 тысяч автомобилей и продала почти 499 550 машин. За тот же промежуток времени АвтоВАЗ произвел приблизительно 457 тысяч авто, 343 512 из которых вышли под маркой Lada.