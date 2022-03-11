«АвтоВАЗ» объявил о частичном возобновлении выпуска автомобилей с будущей недели

После периода простоя с сохранением двух третей зарплаты сотрудников, руководство «Автоваза» объявило о планируемой частичной загрузке производственных линий на будущей неделе.

Как сообщает newizv.ru, речь идет о линиях, на которых выпускают Lada Granta и Lada Niva Legend. А линии, где собирают Lada Largus, Lada X-ray, Renault Sandero и Logan, останутся простаивать по 18 марта. Рабочие будут получать две трети среднего заработка. Кроме того, у работников компании есть возможность оформить 18 марта как день отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря этого года.

А на заводе «ЛАДА Ижевск» намерены проводить мероприятия, связанные с запуском проекта Lada Vesta нового поколения. Те, кто не задействован в этих мероприятиях, на будущей неделе работать не будут.

В то же время работа служб инжиниринга и обслуживания, в также подразделений, где производятся комплектующие, будет идти в обычном режиме.