АвтоВАЗ начал продажу новой Lada Vesta

Автолюбители смогут оценить обновленное семейство Lada Vesta, которое уже поступило в продажу. АвтоВАЗ оснастил машины новым двигателем, автоматической коробкой передач и другими опциями.

АвтоВАЗ выпустил первую партию обновленной Lada 4×4 Подробнее

«25 ноября стартуют продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan — 113-сильный мотор 1,6 литров и бесступенчатая автоматическая трансмиссия», — сказано в сообщении на сайте АвтоВАЗа.

По словам компании, благодаря новому двигателю и «коробке-автомат" Lada Vesta стала одной из самых доступных машин с АТ на российском рынке.

Обновленный автомобиль также оснастили зеркалами с электроприводом складывания. Управлять ими можно будет с помощью пульта на ключе зажигания или кнопки на водительской двери. Такую функцию российский производитель использовал впервые. Кроме того, в Lada Vesta появился обогрев рулевого колеса, бескаркасные стеклоочистители и противотуманные фары, с подсветкой на поворотах. За обновленную модель водителям придется выложить от 736 тысячи рублей.